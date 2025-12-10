Auf einer Baustelle wird eine Gasleitung beschädigt. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Was bisher bekannt ist.

Werra-Suhl-Tal - Mehrere Menschen sind aufgrund eines Gaslecks in der Gemeinde Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) evakuiert worden. Das Leck war am Mittag bei Bauarbeiten verursacht worden, wie die Landeseinsatzzentrale in Thüringen mitteilte. Derzeit wird die Bevölkerung auch über Warnapps vor dem Gasaustritt im Ortsteil Berka/Werra sowie dem Umgang mit offenem Feuer dort gewarnt. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.