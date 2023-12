Berlin/Neustadt-Dosse - Der ehemalige Europameister André Thieme wird im neuen Jahr beim CSI Neustadt-Dosse antreten. Der 48-Jährige, der auch Teil des Olympia-Kaders ist, werde bei der 22. Auflage des Turniers vom 10. bis 14. Januar dabei sein, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Auch Rene Dittmer, der zur Spitzengruppe im Weltcup-Ranking der Westeuropa-Liga gehört, ist am Start. Das CSI in der Graf von Lindenau-Halle ist 2024 erneut das erste internationale Pferdesportereignis in Deutschland und Auftakt ins Olympia-Jahr.

Erstmals wird das Hallenturnier in Kooperation mit der Hengst-Körung, der Auswahl der Hengste für die Zucht, und der Auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt gemeinsam ausgetragen.