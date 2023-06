Osnabrück - Der frühere Fußball-Nationalspieler Ronald Maul kehrt nach 28 Jahren zu seinem Jugendclub VfL Osnabrück zurück. Der 50-Jährige werde noch bis Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer als Geschäftsführer des SV Meppen weiterarbeiten und danach am 1. August eine Führungsposition im Nachwuchsleistungszentrum des VfL übernehmen, teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwoch mit. „Dorthin zurückzukehren, wo für mich quasi alles begann, macht die Aufgabe beim VfL für mich total spannend und besonders“, sagte Maul.

Der zweimalige Nationalspieler kam 1990 als Jugendspieler nach Osnabrück und wechselte fünf Jahre später zu Arminia Bielefeld. Seine weiteren Stationen in der Fußball-Bundesliga waren der Hamburger SV und Hansa Rostock. Vor seiner Berufung zum Geschäftsführer des SV Meppen im Juni 2017 arbeitete er bereits im Management von Rot Weiss Ahlen und des FC Gütersloh.