Der SC Potsdam strebt zurück in die Bundesliga. Dafür holen sich die Volleyballerinnen eine der erfolgreichsten Vertreterinnen an Bord.

Potsdam - Der SC Potsdam will mit Hilfe von Susanne Lahme in die Volleyball-Bundesliga zurückkehren. Die 57 Jahre alte ehemaligen Spitzen-Volleyballerin wird als ehrenamtliche Sportdirektorin die Geschicke des Zweitligisten leiten, wie der Verein mitteilte. Potsdam hatte kurz vor Beginn der neuen Saison den Lizenzantrag für die Bundesliga wegen finanzieller Schwierigkeiten zurückgegeben.

Nach der Lizenzrückgabe meldete sich die 263-malige Nationalspielerin beim Club und bot ihre Hilfe an. Aufgrund ihrer Expertise und der internationalen Erfahrung in diversen Vereinen in Italien und Brasilien will die Olympiateilnehmerin von Sydney die Geschicke lenken und vor allem die eigenen Talente dabei berücksichtigen.

„Wenn es der SC Potsdam bei den Frauen zurück in die Erstklassigkeit schafft, soll es kein Team geben, das zum Großteil aus Legionärinnen besteht. Mein Ziel ist es, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben“, sagte Lahme, die zeitgleich ihre Versicherungsagentur weiter betreiben wird.