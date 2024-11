Hamburg - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die nächsten Spiele in der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Betroffen sind die Partien von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Werder Bremen reist in der Bundesliga am 7. Dezember (15.30 Uhr) zu Schlusslicht VfL Bochum. Danach stehen der FC St. Pauli (auswärts am 14. Dezember/18.30 Uhr), Union Berlin (Heimspiel am 21. Dezember/15.30 Uhr), RB Leipzig (auswärts am 12. Januar/15.30 Uhr), der 1. FC Heidenheim (Heimspiel am 15. Januar/20.30 Uhr), der FC Augsburg (Heimspiel am 19. Januar/17.30 Uhr) und Borussia Dortmund (auswärts am 25. Januar/15.30 Uhr) auf dem Programm.

Der VfL Wolfsburg bekommt es zunächst am 8. Dezember (15.30 Uhr) im eigenen Stadion mit Mainz 05 zu tun. Im Anschluss folgen Spiele gegen den SC Freiburg (auswärts am 13. Dezember/20.30 Uhr), Borussia Dortmund (Heimspiel am 22. Dezember/17.30 Uhr), die TSG Hoffenheim (auswärts am 11. Januar/15.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach (Heimspiel am 14. Januar/20.30 Uhr), Bayern München (auswärts am 18. Januar/15.30 Uhr) und Holstein Kiel (Heimspiel am 24. Januar/20.30 Uhr).

Hannover zunächst gegen Aufsteiger Ulm

Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96 empfängt am 7. Dezember (13.00 Uhr) den SSV Ulm. Weiter geht es gegen die SpVgg Greuther Fürth (auswärts am 15. Dezember/13.30 Uhr), Hertha BSC (Heimspiel am 22. Dezember/13.30 Uhr), Jahn Regensburg (auswärts am 17. Januar/18.30 Uhr) und Preußen Münster (Heimspiel am 26. Januar/13.30 Uhr).

Für Eintracht Braunschweig steht zunächst am 8. Dezember (13.30 Uhr) die Reise zu Fortuna Düsseldorf an. Die darauffolgenden Gegner sind die SV Elversberg (Heimspiel am 15. Dezember/13.30 Uhr), der 1. FC Nürnberg (auswärts am 21. Dezember/20.30 Uhr), Schalke 04 (Heimspiel am 18. Januar/13.00 Uhr) und der 1. FC Magdeburg (auswärts am 24. Januar/18.30 Uhr).