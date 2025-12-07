Am Hauptbahnhof Stendal sorgte ein mutmaßlicher Exhibitionist im Umfeld einer Schulklasse für Aufsehen. Die Polizei griff schnell ein und leitete ein Verfahren ein.

Stendal - Ein mutmaßlicher Exhibitionist hat am Hauptbahnhof Stendal in der Nähe einer Schulklasse für Empörung gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, fasste sich der 65-Jährige in unmittelbarer Nähe der Klasse im Intimbereich an.

Die Schüler und ihre Begleiter verließen daraufhin den Wartebereich. Die Polizei traf den Mann kurz darauf auf einer Sitzbank am Bahnsteig an und nahm ihn zur Identitätsfeststellung mit. Er erhielt entsprechend eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.