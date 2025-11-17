Das Festival des Theaters in Magdeburg fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt - und hat die Preisjury gleich überzeugt. Eine zweite Ausgabe ist schon in Planung.

Magdeburg - Das Festival „eXoplanet“ vom Theater in Magdeburg ist beim Deutschen Theaterpreis mit dem Perspektivpreis ausgezeichnet worden. Es sei ein Festival außerhalb des üblichen Repertoires, erklärte die Jury des Preises. Besonders überzeugend sei die Verschränkung von neuem Musiktheater und Stadtraum. Das Festival fand im Mai dieses Jahres zum ersten Mal statt.

„Diese überregionale Anerkennung für ein einzigartiges Projekt in Sachsen-Anhalt bestätigt uns in unserem mutigen Impuls, neue Pfade des Musiktheaters zu beschreiten“, sagte der Generalintendant des Magdeburger Theaters, Julien Chavaz. 2027 soll „eXoplanet“ erneut stattfinden – diesmal länger, mit neuen Spielstätten in Magdeburg und neuen Kooperationen.

Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ wird seit 2006 jährlich vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder verliehen. Der Perspektivpreis wird nach Angaben der Kulturstiftung der Länder seit 2018 verliehen. Ausgezeichnet werden sollen zukunftsweisende Bühnenprojekte, die Partizipation und Dialog in den Mittelpunkt stellen, hieß es.