Ein Auto und ein Lastwagen rutschen auf schneebedeckter, glatter Fahrbahn in die Mittelschutzplanke. Autofahrer müssen weiter mit Stau rechnen.

Göttingen - Nach einem Unfall ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden/Lutterberg und der Werratalbrücke in Fahrtrichtung Hannover am Morgen nur eingeschränkt befahrbar. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Göttingen mitteilte, kam es gegen kurz nach 6.00 Uhr zu einem Unfall bei Glatteis, bei dem ein Auto sowie ein Lastwagen wegrutschten und mit der Mittelschutzplanke kollidierten.

Nach ersten Erkenntnissen überholte ein Lastwagen einen weiteren Lastwagen, als ein Autofahrer nach links ausscherte, um auf dem schneebedeckten dritten Fahrstreifen beide zu überholen. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge verlor auch einer der beteiligten Lastwagen die Kontrolle und stieß ebenfalls gegen die Schutzplanke.

Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle derzeit nur einspurig befahrbar. Autofahrer müssen mit weiteren Behinderungen rechnen.