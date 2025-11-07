Mit einer Enquete-Kommission soll im Brandenburger Landtag die Politik der Corona-Jahre aufgearbeitet werden. Ein Experte lässt kein gutes Haar am Zusammenspiel von Medien, Wissenschaft und Politik.

Potsdam - Mit deutlichen Worten hat ein Sachverständiger im Brandenburger Landtag die Politik und Wissenschaft während der Corona-Pandemie kritisiert. Man habe in der Öffentlichkeit eindeutige Aussagen präsentiert, sagte der Medizinstatistiker Gerd Antes in der Corona-Enquete-Kommission. Das sei von vielen der sogenannten Mainstream-Medien gefördert worden. Eindeutige Aussagen seien aber das „Gegenteil von Wissenschaft“.

Unfähigkeit Unsicherheiten zuzugeben

Wissenschaft bewege sich im Spannungsfeld von Widersprüchen und Uneindeutigkeiten, betonte Ante. „Diese Unfähigkeit zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen, zieht sich durch die ganze Diskussion.“ Viele vermeintliche Wahrheiten seien über Jahre falsch kommuniziert worden. „Das ist eine Front, mit der wir uns beschäftigen müssen“, führte er aus.

Emotion über Evidenz

Während der Pandemie beobachtete er „ein sofortiges Abgleiten in die Irrationalität“. Es gebe hierzulande einen anderen Zugang zur Wissenschaft. Das habe tiefliegende Gründe, sagte Antes. Die Fehler der Wissenschaft als Basis für die politischen Entscheidungen seien „die Regel“ gewesen. Er habe eine „regelmäßige Verletzung der Grundlagen der Epidemiologie“ gesehen. „Oft ging Emotion über Evidenz.“

Die kritischen Fragen, die gestellt werden müssen, seien im Wissenschaftsjournalismus nicht gestellt worden. Die Unsicherheit von Aussagen seien nicht dargestellt oder betont worden. Es sei Teil der Wissenschaft, dass man abweichende Ergebnisse nicht ignorieren dürfe. „Die ganz großen Durchbrüche sind immer von Abweichlern gekommen“, sagte der Mathematiker. Die Grundpfeiler von Wissenschaft von Unsicherheit und Diskurs müssten wieder stärker berücksichtigt werden.