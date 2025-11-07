Im Gebäude des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin demonstrieren Aktivisten. Die Polizei greift ein und der laute Protest verlagert sich.

Bei einer Protestdemonstration einiger Palästina-Aktivisten im ZDF-Gebäude in Berlin greift auch die Polizei kurz ein. (Symbolbild)

Berlin - Propalästinensische Demonstranten haben im ZDF-Gebäude in Berlin protestiert. Nach Angaben der Polizei gingen etwa 10 bis 15 Demonstranten am Mittag in öffentlich zugängliche Bereiche des Gebäudes an der Straße Unter den Linden im Regierungsviertel und riefen dort lautstark Parolen.

Die Polizei sei gerufen worden und habe die Demonstranten aus dem Gebäude geleitet, sagte ein Sprecher. Daraufhin hätten die Teilnehmer eine Kundgebung draußen auf dem Fußgänger-Mittelstreifen vor dem ZDF abgehalten. Alles sei friedlich abgelaufen. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sei zunächst nicht gestellt worden, daher habe die Polizei auch keine Personalien festgestellt.

Eine ZDF-Sprecherin sagte der dpa, eine Gruppe von Aktivisten habe im Atrium des Hauptstadtstudios demonstriert. Gesprächsangebote eines Vertreters der Redaktion seien über eine Stunde lang nicht angenommen, sondern mit Protestrufen übertönt worden.

Aufforderungen der Wachleute, das Gebäude zu verlassen, seien die Demonstranten und Demonstrantinnen nicht nachgekommen. Die Polizei habe daraufhin das Hausrecht des ZDF durchgesetzt und die Gruppe aus dem Gebäude gebracht.