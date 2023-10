Dresden - Über Fallstricke im Internet informieren Experten bis 17. November mit einem speziellen Programm in Sachsen. Die sogenannte Roadshow zur Cybersicherheit ist am Montag in Dresden gestartet und wird in den nächsten Wochen in zahlreichen Städten Station machen - etwa in Torgau, Reichenbach, Hoyerswerda und Freiberg, wie die Staatskanzlei mitteilte. Dabei zeigen Computerexperten, wie Computer und Smartphones gegen Kriminelle geschützt werden können und wie man sparsam mit Daten im Netz umgeht.

„Cybersicherheit ist nicht optional, sondern absolut notwendige Grundlage einer zunehmend digitalen Gesellschaft“, betonte Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Ziel sei es, aktiv für Sicherheitsaspekte zu begeistern und zu sensibilisieren.

Geplant sind 34 Veranstaltungen. Dazu gehören zweistündige Abendveranstaltungen für Bürger, aber auch Angebote speziell für Schüler, Lehrer, Auszubildende und Verwaltungsmitarbeiter.