Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.

Chemnitz - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz ist ein Mensch verletzt worden. Die Person habe mit großflächigen Verbrennungen im Gras vor dem Gebäude gelegen, teilte die Feuerwehr mit. Durch die Wucht der Explosion waren am Freitag neben den Scheiben des Hauses auch die Fenster von mehreren geparkten Autos geborsten.

Bewohner, die nicht selbst ihre Wohnungen verlassen konnten, wurden von Feuerwehrleuten und Polizisten in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr habe alle Wohnungen nach Personen abgesucht. Dafür hätten die Einsatzkräfte einige Türen gewaltsam aufbrechen müssen.

Sicherheitshalber drehten die Feuerwehrleute den Gashaupthahn zu und stellten den Strom ab. Nach Ende des Einsatzes konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die verletzte Person sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.