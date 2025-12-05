Mitten in der Nacht sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Coswig. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Bei der Sprengung soll ein hoher Sachschaden enstanden sein. (Symbolbild)

Coswig - Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Coswig im Landkreis Wittenberg aufgesprengt. Die Täter flüchteten unerkannt. Polizeiangaben zufolge entstand durch die Explosion nicht nur am Automaten, sondern auch am Gebäude erheblicher Schaden.

Erste Schätzungen gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus, der durch die Tat in der Nacht, entstanden ist. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Dessau-Roßlau, unterstützt von Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes.