Explosion in Einfamilienhaus - ein Schwerverletzter

Löbau - Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Löbau (Landkreis Görlitz) ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war es zu einer Explosion der Heizungsanlage gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Bewohner hatten Glück und blieben ohne Blessuren. Der Schaden am Haus wurde zunächst auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.