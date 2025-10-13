In der High-Deck-Siedlung kommt es am frühen Morgen zu einer Explosion, kurz darauf brennt es. Mehrere Menschen werden verletzt.

Nach einer Explosion in der High-Deck-Siedlung läuft der Polizeieinsatz am betroffenen Wohnhaus. (Archivbild)

Berlin - In der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei fand die Explosion in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses der großen Wohnsiedlung statt. In der Folge brach ein Brand aus.

Bewohner vor Ort versorgt

Der Bewohner der Erdgeschosswohnung erlitt eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er ist außer Lebensgefahr. Mindestens 35 weitere Hausbewohner erlitten durch die Rauchentwicklung im Treppenhaus Atemwegsreizungen und wurden leicht verletzt. Sie werden vor Ort von der Feuerwehr versorgt.

Wie die Polizei bei „X“ mitteilte, wurde das sechsstöckige Haus evakuiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee geriet in den vergangenen Jahren immer wieder rund um Silvester in den Fokus. Beim Jahreswechsel 2022/2023 kam es dort zu Ausschreitungen, ein Bus brannte ab.