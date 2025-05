Es gibt einen Knall, Scheiben bersten. Anschließend bietet sich am betroffenen Haus in Sangerhausen ein Bild der Zerstörung.

Sangerhausen - In Sangerhausen ist durch eine Explosion an einem Wohn- und Geschäftshaus erheblicher Schaden entstanden - auch eine Zeitungsredaktion ist betroffen. Der oder die Täter zündeten am Sonntagmorgen an einem Durchgang mutmaßlich ein pyrotechnisches Erzeugnis, das erhebliche Kraft entfaltete, sagte eine Polizeisprecherin in Halle. Fenster und Büroräume im Erdgeschoss wurden erheblich beschädigt sowie ein Durchgang am Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der reine Gebäudeschaden wird laut der Sprecherin auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Anwohner wurden befragt, Spuren gesichert. Bisher gebe es keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter und somit auch nicht auf ihre Motivlage, sagte die Polizeisprecherin weiter. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Schaden an ihrer Lokalredaktion berichtet.