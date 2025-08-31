In einer Bar in Hamburg-Hohenfelde wird ein Mann tot aufgefunden. Vieles ist noch unklar.

Hamburg - Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen in einer Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde gefunden worden. „Aktuell ist der Sachverhalt unklar, wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. Es werde mit größtmöglichem Aufwand ermittelt. Die Hintergründe des Falls sind laut Polizei völlig unklar.