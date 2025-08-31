weather wolkig
  3. Hamburg: Leiche in Hamburger Bar entdeckt

In einer Bar in Hamburg-Hohenfelde wird ein Mann tot aufgefunden. Vieles ist noch unklar.

Von dpa 31.08.2025, 08:40
Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. (Foto Archiv) David Young/dpa

Hamburg - Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen in einer Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde gefunden worden. „Aktuell ist der Sachverhalt unklar, wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. Es werde mit größtmöglichem Aufwand ermittelt. Die Hintergründe des Falls sind laut Polizei völlig unklar.