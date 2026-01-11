weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Fährverkehr: Fähren nach Wangerooge und Juist fallen aus

Eil
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream

Fährverkehr Fähren nach Wangerooge und Juist fallen aus

Eis auf dem Wasser und der niedrige Wasserstand stoppen den Fährverkehr nach Wangerooge. Auch nach Juist fahren heute keine Fähren.

Von dpa 11.01.2026, 09:15
Aufgrund von Niedrigwasser und Eis fahren keine Fähren von und nach Wangerooge. (Archivbild)
Aufgrund von Niedrigwasser und Eis fahren keine Fähren von und nach Wangerooge. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wangerooge - Der Fährverkehr zwischen der Ostfriesischen Insel Wangerooge und dem Festland fällt heute aus. Grund dafür sei der geringe Wasserstand und zu viel Eisbildung in der Hafenzufahrt in Harlesiel, teilten die Betreiber mit. Auch zwischen Juist und Norddeich werden heute keine Fähren fahren, wie ein Sprecher der Reederei Norden-Frisia sagte.