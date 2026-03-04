Eine Spaziergängerin macht zu Beginn der Woche eine schockierende Entdeckung. Eine Leiche wird kurz darauf geborgen und untersucht. Nun herrscht Gewissheit: Der Tote ist ein Mann aus Gräfenhainichen.

Gräfenhainichen - Nach dem Fund einer Leiche in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) hat die Polizei nun die Identität des Verstorbenen ermittelt. Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann aus dem gleichen Ort, wie es hieß.

Dieser war am Montag von einer Spaziergängerin am Mühlgraben entdeckt worden. Die Todesursache ist laut Polizei weiterhin unklar. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.