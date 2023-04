Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Heilbad Heiligenstadt - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der A38 zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Fahrer Zeugenaussagen zufolge aus seinem Wagen und verließ den Unfallort mit augenscheinlichen Verletzungen an Kopf und Hand. Demnach war er am späten Freitagabend mit seinem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt (beide Landkreis Eichsfeld) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in eine Leitplanke gekracht. Die Suche nach dem Mann, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenspürhund zum Einsatz kamen, blieb bislang erfolglos.