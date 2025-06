Ganderkesee-Heide - Ein 44-jähriger Fahrer ist bei einer Kollision mit einem Baum schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend in Ganderkesee-Heide (Landkreis Oldenburg) mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Warum es zum Unfall kam, sei bislang unklar. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto, am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden.