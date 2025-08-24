Bei einem Frontalzusammenstoß im Saale-Orla-Kreis werden drei Menschen verletzt. Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr sind im Einsatz. Die Landstraße bleibt vier Stunden lang gesperrt.

Langenorla - Bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 69 Jahre alte Mann war am Abend mit seinem Wagen von seiner Fahrbahnseite abgekommen und krachte dann in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Die darin sitzenden Menschen wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der 69-Jährige von der Landstraße abgekommen war, war am Abend noch unklar. Durch die Wucht des Zusammenstoßes, wurde sein Auto in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Pkw befreien. Anschließend wurde der lebensgefährlich Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die L1108 war beidseitig etwa vier Stunden lang gesperrt.