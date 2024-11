Fahrer mit 2,7 Promille kracht in anderes Auto

Quedlinburg - Ein betrunkener Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Quedlinburg im Landkreis Harz zu schnell gefahren und in ein vorausfahrendes Auto gekracht. Die 54 Jahre alte Fahrerin wurde durch den Aufprall Freitagmittag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag berichtete. Den Angaben zufolge war sie kurz vor dem Zusammenstoß auf die Landstraße eingebogen.

Ein Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von 2,73 Promille. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.