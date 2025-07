Eine alkoholisierte Autofahrerin verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Danach kommt es gleich zu mehreren Kollisionen.

Fahrerin landet mit Auto nach Alkoholfahrt in einem Garten

Bad Sulza - In Bad Sulza (Landkreis Weimarer Land) ist eine 38-jährige Frau nach einer Alkoholfahrt mit ihrem Auto in einem Garten gelandet. Sie habe in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei dann mit einem Gartenzaun, einem Apfelbaum sowie einer Straßenlaterne kollidiert, teilte die Polizei mit.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,96 Promille. Im Klinikum Apolda wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt. Den Fremdschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.