Mitte Dezember ändern sich in Deutschland jedes Jahr die ÖPNV-Fahrpläne. Der Wechsel dieses Jahr bringt vor allem Fahrgästen mit Ziel BER eine große Veränderung.

Fahrplanwechsel - Wie Sie ab Sonntag an Ihr Ziel kommen

Ab Sonntag kommen Fahrgäste der Deutschen Bahn wieder schnell von Berlin nach Halle - die Bauarbeiten auf der Anhalter Bahn werden beendet. (Archivbild)

Berlin - In 23 Minuten von Berlin Hauptbahnhof zum Flughafen Berlin-Brandenburg? Ab Sonntag ist es möglich - zumindest, wenn die Züge pünktlich fahren. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag geht die sogenannte Dresdner Bahn in Betrieb. Die 16 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen Südkreuz und Blankenfelde ist die größte Inbetriebnahme in der Region seit vielen Jahren.

Ebenfalls ab Sonntag ist nach Bauarbeiten die Anhalter Bahn zwischen Berlin und Halle wieder für Züge freigegeben. Die Fahrzeiten zwischen Berlin und Halle, Leipzig, Erfurt und auch München verringern sich dadurch wieder deutlich. Die Bauarbeiten dauerten fast drei Monate, in der Zeit war die Anhalter Bahn komplett gesperrt.

Neben diesen beiden großen Veränderungen bringt der Fahrplanwechsel aber noch einige weitere Neuigkeiten im ÖPNV in Berlin und Brandenburg. Eine Übersicht:

Anbindung des BER

Dresdner Bahn/FEX: Der Flughafenexpress fährt infolge der Inbetriebnahme der Dresdner Bahn künftig nicht mehr über Gesundbrunnen und Ostkreuz, sondern vom Hauptbahnhof aus über Südkreuz zum BER. Die Züge fahren dann doppelt so häufig, alle 15 Minuten statt alle 30.

Auch der Ostteil der Hauptstadt soll besser an den Flughafen in Schönefeld angebunden werden. Die RB24 aus Eberswalde wird in Schönefeld zum Flughafen verlängert. Von Oranienburg aus soll die RB32 ab Februar 2026 ebenfalls einmal pro Stunde zum BER fahren. Beide Verbindungen führen über das Berliner Ostkreuz, wodurch dort dann zwei Regionalzüge pro Stunde in Richtung Flughafen unterwegs sind.

Ebenso wie Berlin Gesundbrunnen verlieren auch die Bahnhöfe Spandau und Falkensee eine BER-Direktverbindung. Sie müssen entweder am Hauptbahnhof umsteigen oder mit der S9 durchfahren - allerdings mit langer Fahrzeit.

Neu ins Angebot genommen wird die Linie RE20 Berlin Hbf - Flughafen BER - Lübbenau (- Cottbus). „Der RE20 fährt neu täglich im Stundentakt von ca. 4 bis 21 Uhr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Lübbenau“, teilte der VBB mit. Der Zug hält am Potsdamer Platz, in Berlin Südkreuz, am Flughafen, in Königs Wusterhausen sowie in Lübben. Die Fahrzeit zwischen dem BER und Lübbenau beträgt circa 50 Minuten. Aufgrund der noch eingleisigen Strecke Lübbenau – Cottbus sind im Fahrplan 2026 nur Einzelfahrten der Linie RE20 von und nach Cottbus möglich.

Anbindung von Berlin aus Richtung Halle/Leipzig

Zurzeit dauert eine Fahrt zwischen Berlin Hauptbahnhof und Halle (Saale) Hauptbahnhof mindestens zwei Stunden und zwei Minuten. Nach den Bauarbeiten auf der Anhalter Bahn sind für einige ICE-Verbindungen nur noch eine Stunde und sieben Minuten eingeplant.

Die Fahrt von Berlin Hauptbahnhof bis Leipzig Hauptbahnhof ist damit ab Sonntag planmäßig wieder in einer Stunde und 15 Minuten möglich. Zuletzt waren es mindestens rund zwei Stunden.

Ab Sonntag halten in Lutherstadt Wittenberg wieder Fernzüge. Von Berlin Hauptbahnhof bis Wittenberg brauchen die schnellen Züge planmäßig nur rund 40 Minuten.

Auswirkungen hat das Ende der Bauarbeiten auf der Anhalter Bahn auch bis Erfurt. Zuletzt brauchten die schnellsten ICE von Berlin Hauptbahnhof bis Erfurt Hauptbahnhof rund zweieinhalb Stunden - ab Sonntag sind es planmäßig nur noch etwas mehr als eineinhalb Stunden.

Anbindung von Berlin aus an die Ostsee

Für Fahrten Richtung Ostsee wird eine neue Linie eingeführt, die RE30. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg fährt die Linie im täglichen Zweistundentakt in Ergänzung zum RE3. „Es ergibt sich damit ein stündliches Angebot zwischen Berlin und Stralsund wechselweise mit und ohne Umstieg“, teilte der Verkehrsverbund mit.

„Wir gehen erst mal davon aus, dass wir mit dem Stundentakt und dem neuen Zugmaterial die Verkehre abbilden können“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert mit Blick auf möglicherweise wieder volle Züge an Pfingsten und in den Sommerferien. Sollte sich aber wieder ein Engpass wie in den Vorjahren abzeichnen, werde nachgesteuert. Auf der Linie RE30 fahren laut VBB Züge mit fünf Doppelstockwagen.

Anbindung von Berlin aus Richtung Hamburg

Noch bis Ende April wird auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg gebaut, die Strecke ist daher weiterhin komplett gesperrt. Der Fernverkehr wird über Uelzen und Stendal umgeleitet, für den Regionalverkehr gibt es weiter Schienenersatzverkehr.