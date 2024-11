Diebstahl in Zella-Mehlis

Zella-Mehlis - Fahrräder im Wert von über 50.000 Euro sind von einem Firmengelände in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gestohlen worden. Die elf E-Bikes haben sich laut Polizeiangaben in einem abgestellten Container befunden.

Die Täter zerschnitten einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück zu gelangen und öffneten dort gewaltsam das Vorhängeschloss des Containers. Der Diebstahl wurde in der Firma am Freitag festgestellt. Nach Auswertung der Videoüberwachung geht die Polizei davon aus, dass sich die Tat in der Nacht auf den 01.11.2024 ereignet hat.