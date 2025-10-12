Die Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow geht weiter. Befragungen sind geplant, Videomaterial wird geprüft und auch das Aussehen von Fabians Schuhe könnte helfen - hofft die Polizei.

Güstrow - Bei der Suche nach dem vermissten acht Jahre alten Fabian prüft die Polizei unter anderem Videoaufnahmen aus Bussen. Auch weitere in der Nacht zu Sonntag eingegangene Hinweise würden geprüft, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.“

Im Verlauf des Vormittags will die Polizei Befragungen in der Nachbarschaft des vermissten Jungen vornehmen. „Wir konzentrieren uns heute auf den Bereich Güstrow“, sagte die Polizeisprecherin. Der Junge lebt bei seiner Mutter in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow, der Vater wohnt bei Zehna. Es wurde vermutet, dass der Junge am Freitag dort hinfahren wollte.

Hinweise

Die Sprecherin appellierte erneut an die Öffentlichkeit, im Zweifel lieber einmal zu viel bei der Polizei mit Hinweisen anzurufen als einmal zu wenig. Auch über den erneuten Einsatz von Spürhunden wird ihrer Aussage nach beraten.

Die Polizei wollte laut der Sprecherin auch Fotos der blauen und weißen Schuhe des Jungen veröffentlichen, da diese vergleichsweise auffällig seien. In Güstrow waren am Sonntag auch Suchplakate zu sehen. Diese stammen laut Sprecherin nicht von der Polizei und wurden offenkundig auf privater Initiative angebracht.

Schon am Samstag war die Polizei mit einem Großaufgebot in der Nähe von Groß Breesen südlich von Güstrow unterwegs - dort hatte ein Fährtenspürhund eine mögliche Spur aufgenommen. Der Junge hatte laut Polizei am Freitag das Haus seiner Mutter mit Erlaubnis verlassen. Danach sei er nicht wieder zurückgekommen.