Nach zahlreichen Hinweisen bei „Aktenzeichen XY“ durchsucht die Polizei erneut mehrere Objekte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ermittler beschlagnahmen ein Auto und tragen Schuhe aus einem Wohnhaus.

Bei einer Hausdurchsuchung im Fall des am 10. Oktober getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow beschlagnahmen die Ermittler einen Geländewagen.

Güstrow - Im Fall Fabian haben die Ermittler bei einer Hausdurchsuchung in Reimershagen nahe Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern einen Geländewagen beschlagnahmt. Das Auto wurde auf einen Abschleppwagen geladen. Es werde zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht, sagte eine Polizeisprecherin.

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow bei Rostock und einen Tag nach Ausstrahlung des Falls in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ durchsucht die Polizei seit Donnerstagmorgen mehrere Objekte in Reimershagen und dem benachbarten Dorf Rum Kogel. Rund 120 Kräfte waren den Angaben zufolge seit 6.00 Uhr im Einsatz.

Ermittler tragen Sportschuhe aus dem Haus

Laut Polizei wurden diverse Funde gemacht, die nun ausgewertet werden müssten. Ein Fotoreporter der Deutschen Presse-Agentur sah, wie Ermittler aus dem Wohnhaus in Reimershagen Sportschuhe in Plastiktüten trugen. Um wessen Wohnhaus es sich handelt, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Am Nachmittag wollen sich die Ermittler in Rostock zu dem Fall äußern.

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober von zu Hause verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass er bereits an dem Tag getötet wurde. Seine verbrannte Leiche wurde vier Tage später an einem Tümpel südlich von Güstrow gefunden.