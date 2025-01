Auf einem Parkplatz verstaut ein Mann sichtlich nervös etwas in seinem Kofferraum. Polizisten werden misstrauisch - und schauen nach.

Berlin - Kleidungsstücke mit der Aufschrift „Polizei“, gefälschte Dienstausweise, Werkzeuge zum Türöffnen und Pfefferspray: All dies haben echte Polizisten im Kofferraum eines Autos gefunden. Drei Männer waren mit dem Wagen unterwegs. Sie wurden bei der Kontrolle in Berlin-Reinickendorf festgenommen - kamen aber nach kurzer Zeit im Gewahrsam wieder auf freien Fuß. Was die Männer mit dem Equipment vorhatten, war noch unklar.

Das Auto hatte zunächst auf einem Parkplatz gestanden. Einer der drei Männer im Alter zwischen 27 und 32 Jahren fiel den Beamten am Dienstagabend auf, weil er nervös Gegenstände im Kofferraum verstaute. Das Auto verließ den Parkplatz dann, wurde aber wenig später gestoppt. Bei der Festnahme habe der 32-Jährige den Einsatzkräften gedroht und mit Hilfe eines Kopfstoßes versucht, einen der Beamten zu verletzen, hieß es weiter.

Die Ausrüstung aus dem Kofferraum wurde beschlagnahmt, zudem durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Männer. Es seien keine weiteren Beweismittel gefunden worden. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.