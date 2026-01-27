Als Polizisten verkleidet täuschen zwei Männer eine Verkehrskontrolle an der A2 vor. Sie nehmen 10.000 Euro an sich und verschwinden.

Peine - Zwei Unbekannte haben sich auf der Autobahn 2 in Peine als falsche Polizisten ausgegeben haben und 10.000 Euro erbeutet. Die beiden mit Polizeiuniformen verkleideten Männer lockten mit der Hilfe einer Polizeikelle aus ihrem Auto heraus einen mit neun Menschen besetzten Transporter auf einen Parkplatz, wie die Polizei mitteilte. Dort zeigten sie demnach „vermeintliche Dienstausweise“ vor und erkundigten sich nach dem mitgeführten Bargeld, um es auf Echtheit zu untersuchen.

Die Opfer übergaben insgesamt rund 10.000 Euro an die falschen Polizisten, die anschließend mit dem Geld in ihr Auto stiegen und davonfuhren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am Montagabend beobachtet haben. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.