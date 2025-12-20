Arnstadt - Ein 18-Jähriger hat zum Spaß den Notruf gewählt und in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ging der Anruf in der Nacht zum Samstag ein. Der junge Mann habe eine Körperverletzung zwischen mehreren Personen gemeldet. vor Ort habe sich dies nicht bestätigt. Anschließend habe der Anrufer eingeräumt, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Notrufmissbrauchs erstattet.