Kriminalität Falscher Notruf, echter Einsatz

Notruf mitten in der Nacht: Der Anruf aus Spaß löst einen Polizeieinsatz aus. Für den Anrufer wird es nun ernst.

Von dpa 20.12.2025, 11:39
Die Polizei rückte nach dem Anruf mit mehreren Streifenwagen aus. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Arnstadt - Ein 18-Jähriger hat zum Spaß den Notruf gewählt und in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ging der Anruf in der Nacht zum Samstag ein. Der junge Mann habe eine Körperverletzung zwischen mehreren Personen gemeldet. vor Ort habe sich dies nicht bestätigt. Anschließend habe der Anrufer eingeräumt, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Notrufmissbrauchs erstattet.