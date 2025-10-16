Mitten in der Nacht klingelt bei einem Mann aus Wurzen das Telefon: Er glaubt, sich vor Einbrechern schützen zu müssen – und fällt stattdessen einem dreisten Betrug zum Opfer.

Wurzen - Ein 77-Jähriger ist in seiner Wohnung in Wurzen von einem falschen Polizeibeamten eingeschlossen und bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag am Telefon als Polizist ausgegeben und den Senior vor Straftaten in der Region gewarnt.

Um die Wertsachen angeblich in Sicherheit zu bringen, verabredete sich der Unbekannte mit dem 77-Jährigen und erschien gegen 1.40 Uhr in der Wohnung des Seniors. Dort schloss der falsche Polizeibeamte den Mann in einem Zimmer ein und stahl Bargeld und Wertsachen im Wert von mehr als 10.000 Euro. Als es dem 77-Jährigen später gelang, sich zu befreien, informierte er die echte Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung, Freiheitsberaubung und Diebstahls. Zugleich warnten die Beamten vor der Masche. In den vergangenen Tagen sei es in Leipzig sowie in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig zu zahlreichen Betrügereien durch falsche Polizeibeamte gekommen.