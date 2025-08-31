Jedes Jahr bewegt sich ein bunter Festumzug durch den Ortskern von Burg. In diesem Jahr feierten die Menschen bei strahlendem Sonnenschein.

Burg - Beim traditionellen Festumzug sind beim Heimat- und Trachtenfest zahlreiche Menschen mit bunten Trachten durch den Dorfkern von Burg im Spreewald gezogen. Sie habe ein sehr gut besuchtes Fest erlebt, sagte Beate Keßler, Teil des Veranstaltungsteams. In diesem Jahr wurde ein Schwerpunkt auf das Kinder- und Jugendprogramm gelegt.

Bei dem Fest gehe es darum, die Kultur der Region und insbesondere das Sorbische zu feiern, sagte Keßler. Dazu gehörten unter anderem das Hahnrupfen, der Traditionsmarkt und der Festumzug mit den Trachten. Begonnen hatte das Fest am Freitag.

Auf dem Programm standen unter anderem auch eine DDR-Comedy-Show „Vorwärts immer - Rückwärts nimmer!!!“, ein Konzert mit Ex-Puhdys Gitarrist Dieter Hertrampf alias „Quaster“ und der Auftritt einer Trachtentanzgruppe.