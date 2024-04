In den vergangenen Jahren bröckelten Teile der Fassade des gotischen Doms ab und stürzten hinab. Die Sanierung wird Jahre dauern. Neue Methoden sollen schon in der Planungsphase helfen.

Halberstadt - Die komplette Sanierung der Nordfassade des Halberstädter Doms wird nach Einschätzung der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zwischen acht und zehn Jahren dauern. Weil die Nordfassade besonders gefährdet ist, laufen derzeit Arbeiten an einem Pfeiler, um die Sanierung der restlichen Fassade vorzubereiten, wie die Kulturstiftung am Mittwoch mitteilte. Einer der Pfeiler werde aktuell als eine Art Muster von Restauratoren und Steinmetzen bearbeitet, um herauszufinden, mit welchen Methoden auch die restlichen Pfeiler und Teile der Fassade saniert werden können.

Der Sanierungsbedarf des historisch bedeutsamen Halberstädter Doms ist nach Angaben der Kulturstiftung enorm. In den vergangenen Jahren habe es wiederholt Steinabstürze vom Dom gegeben, ein Pfeiler musste vor zwei Jahren saniert werden, weil er massive Schäden aufgewiesen habe und die Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Derzeit sind Teile der Fassade mit einem Gerüst umgeben, aus Sicherheitsgründen sind einige Bereiche weiträumig abgesperrt.

Eine große Herausforderung sei, dass über die Jahrhunderte mit unterschiedlichen Materialien wie Kalk- oder Sandstein am Dom gearbeitet worden sei, sagte Baudirektor Ralf Lindemann bei einer Baustellenbesichtigung. Dabei werde mit unterschiedlichen Methoden, wie auch Chemikalien gearbeitet, um Erkenntnisse für die weitere Sanierung der Fassade zu gewinnen. Es gehe nicht nur um eine oberflächliche Reinigung, sondern teilweise auch um eine statische Ertüchtigung der Bauteile. „Nur so können wir den Dom auch für zukünftige Generationen erhalten“, erklärte Lindemann.

Die Strebepfeilersanierung sei eine der Investitionsschwerpunkte im gesamten Haushaltsjahr, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit. Sie ist eine der größten Stiftungen des öffentlichen Rechts im Land und hat insgesamt 20 Burgen, Schlösser und Kirchen in ihrem Besitz. Neben dem Halberstädter Dom gehören auch die Dome in Magdeburg, Halle und Havelberg dazu. Der Dom in Halberstadt entstand zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert und gehört zu den schönsten gotischen Kathedralen in Deutschland. Im vergangenen Jahr kamen rund 86.000 Besucher. Der Domschatz ist weltweit der größte mittelalterliche Domschatz außerhalb des Vatikans.