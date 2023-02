Bremen - In einem Laubengang in Bremen-Gröpelingen hat brennender Müll ein Feuer verursacht, das auf die Fassade eines Gebäudes übergegangen ist. Da bei dem Brand in der Nacht auf Donnerstag viele Verletzte vermutet wurden, rückte die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften an, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Der Brand erstreckte sich über circa zehn Meter und wurde gelöscht. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.