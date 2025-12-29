Neue Sporthallen oder -plätze, Sanierungen oder Umrüstungen: Das Land fördert den Sportstättenbau in Sachsen-Anhalt mit fast 14 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Magdeburg - Fast 14 Millionen Euro an Fördergeldern fließen 2026 in die Sportstätten in Sachsen-Anhalt. Mit dem Geld werden Sportanlagen neu- oder ausgebaut, saniert oder barrierefrei gemacht, wie das Innenministerium mitteilte. Insgesamt werden mit dem Geld 13 kommunale Sportstättenbauprojekte und mehr als 80 Maßnahmen von Sportvereinen umgesetzt, wie es hieß.

In den vergangenen zwei Jahren förderte das Land nach Ministeriumsangaben den Sportstättenbau mit insgesamt über 19 Millionen Euro. 2026 fließen exakt 13,928 Millionen Euro unter anderem in einen neuen Rasensportplatz in Thale (Landkreis Harz), einen Ersatzneubau der Sporthalle der Förderschule Klein Oschersleben (Landkreis Börde) und die Sanierung der kleinen Skisprungschanze in Wippra (Landkreis Mansfeld-Südharz).