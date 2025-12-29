In einem Container lagern zahlreiche Feuerwerkskörper, sie sollen in einem Supermarkt verkauft werden. Täter brechen den Container auf und stehlen die Pyrotechnik. Doch die Polizei hat einen Verdacht.

Berlin - Täter haben einen Container vor einem Supermarkt in Berlin-Steglitz aufgebrochen und Feuerwerkskörper gestohlen. Teile der Ladung, die zum Verkauf bestimmt war, fanden Polizisten im Keller eines 17-Jährigen in Neukölln, wie die Polizei Berlin mitteilte. Dort fanden die Beamten auch Tatwerkzeug, wie einen hydraulischen Spreizer, wie es hieß. Aus der Wohnung des Minderjährigen sicherte die Polizei weitere Pyrotechnik.

In einer weiteren Wohnung eines 18-Jährigen in Neukölln fanden die Beamten ebenfalls Feuerwerkskörper. Die beiden jungen Männer kamen zwischenzeitlich in Gewahrsam - später aber wieder auf freien Fuß. Laut Polizei bekam der Besitzer den Großteil der Ladung wieder zurück. Gegen die beiden Verdächtigen ermitteln die Beamten wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.