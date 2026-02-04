Im Magdeburger Schmetterlingshaus ist das ganze Jahr Sommer. Falter, Reptilien und Insekten bewohnen eine künstliche Tropenwelt. Im vergangenen Jahr genossen das auch zehntausende Gäste.

Magdeburg - 365 Tage Sommer: Das im August 2000 eröffnete Schmetterlingshaus im Magdeburger Elbauenpark haben im vergangenen Jahr 65.959 Menschen besucht. Seit der Eröffnung genossen fast 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher die Wohngemeinschaft von rund 200 Faltern, Reptilien, Vögeln und Insekten bei konstanten 28 Grad Celsius und einer Luftfeuchte von bis zu 90 Prozent, sagte ein Parksprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zu beobachten sind den Angaben zufolge leuchtend prächtige Faltern aus Mittel- und Südamerika, Afrika und Südostasien.

Alle Tiere seien in dem Glashaus ganz nah zu beobachten, die Schmetterlinge flatterten gern um die Köpfe der Gäste herum, hieß es. Der wohl schillerndste Falter ist der Atlas Seidenspinner, dessen Flügelspannweite bis zu 30 Zentimetern betragen kann. Damit gehört er zu den größten Schmetterlingen weltweit.