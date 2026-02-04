Feuer in einem Haus in Berlin-Altglienicke: Eine Leiche wird geborgen, die Hintergründe sind unklar. Was die Polizei über die Bewohner vermutet.

Berlin - Nach einem Feuer in einem Bungalow in Berlin-Altglienicke ist eine tote Person gefunden worden. Eine Nachbarin habe die Einsatzkräfte am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr über das Feuer informiert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen demnach, konnte jedoch eine Person nur noch tot aus den Räumlichkeiten bergen.

Zur Identität des Opfers und der Todesursache lagen zunächst keine Angaben vor. Nach ersten Erkenntnissen sollen mutmaßlich wohnungslose Personen den Bungalow im Brigittenweg als Bleibe genutzt haben.