Dresden - In einem Kleintransporter auf der Autobahn 4 bei Bautzen haben Zöllner fast 700.000 unversteuerte Zigaretten gefunden. Wie das Dresdner Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte, hatten der Fahrer und sein Beifahrer bei einer nächtlichen Kontrolle Mitte Juni zunächst angegeben, Reinigungstücher zu transportieren. Die vorgelegten Frachtpapiere seien jedoch unvollständig gewesen. Den Angaben zufolge waren die Männer von Polen kommend nach Frankreich unterwegs gewesen.

Auf der Ladefläche fanden die Beamten mehrere kleine Pakete mit zugeschnittenen Stofflappen. Hinter ihnen waren 70 größere Pakete verstaut, in denen sich eine große Menge an Zigarettenstangen ohne Steuerbanderole befand. Zudem wurde ein Butterflymesser aus der Bauchtasche des 35 Jahre alten Fahrers beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um ein Faltmesser, dessen Besitz in Deutschland verboten ist.

Gegen den 35-Jährigen und seinen Beifahrer ist laut Zollamt ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden. Der Fahrer muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen des Dresdner Zollfahndungsamtes und der Staatsanwaltschaft Görlitz dauern demnach an.