In Wardenburg hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Die Polizei stellt einen enormen Alkoholwert fest.

Der Autofahrer bremste zu spät - ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. (Symbolbild)

Wardenburg - Mit fast drei Promille hat ein 57-jähriger Autofahrer in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) einen Auffahrunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwochnachmittag auf der Oldenburger Straße unterwegs, als er zu spät bremste und in das Auto eines 65-Jährigen krachte. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ein Alkoholtest zeigte 2,98 Promille. Der 57-jährige Oldenburger musste seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.