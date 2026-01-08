Kälter als in vielen Gefriertruhen: In Sohland an der Spree wurden minus 19,1 Grad gemessen. Auch andere Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen meldeten eisige Tiefstwerte.

Sohland an der Spree - Das winterliche Wetter hat in der Nacht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für frostige Temperaturen gesorgt. Insbesondere im Osten Sachsens sank das Thermometer dank teilweiser Schneedecke und sternenklarem Himmel auf Werte bis fast minus 20 Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der tiefste gemessene Wert wurde demnach in Sohland an der Spree im Kreis Bautzen registriert: minus 19,1 Grad. Kalt war es auch in den Hochtälern des Erzgebirges: In Deutschneudorf/Brüderwiese lag die Temperatur demnach bei minus 17,7 Grad.

Etwas weniger kalt sei es in Thüringen und Sachsen-Anhalt wegen partieller Bewölkung in der Nacht gewesen, so der DWD weiter. Tiefstwert in Thüringen waren demnach minus 13,8 Grad Celsius in Bad Berka im Süden des Landkreises Weimarer Land. Auf dem Brocken wurden minus 11,7 Grad gemessen, in Lutherstadt Wittenberg minus 10,1 Grad.

Für heute rechnet der DWD mit Schneeverwehungen, die bis zur Nacht zum Samstag anhalten können. Es seien auch Sturmböen möglich - im Tagesverlauf im Thüringer Bergland und auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt, am Freitag im Erzgebirge und im Thüringer Wald.