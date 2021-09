Fastnachter Krawietz mit Kulturpreis geehrt

Saarlouis - Für seine Verdienste um die Förderung von Fastnachtsbräuchen ist der Vizepräsident des Bunds Deutscher Karneval, Peter Krawietz, mit dem Kulturpreis der Deutschen Fastnacht geehrt worden. Die Bundesverteidigungsministerin und Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching-Fastnacht-Karneval, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), überreichte ihm die Auszeichnung am Samstagabend in Saarlouis. Der Kulturpreis ist ein Ehrenpreis in Form eines handgeschnitzten Moriskentänzers.

Der frühere Mainzer Kultur- und Schuldezernent Krawietz sollte eigentlich schon im Juni 2020 in der Frankfurter Paulskirche geehrt werden, wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung aber verschoben. Den Bund Deutscher Karneval gehören nach eigenen Angaben mehr als 5300 Vereine und Zünfte mit gut 2,6 Millionen Mitgliedern an.