Für den siebenjährigen Wallach ist es bereits der zweite Sieg in der Hauptstadt nach 2022.

Hoppegarten - Der englische Nachwuchsjockey Billy Loughnane hat mit dem 12:10-Favoriten Rebels Romance den 135. Großen Preis von Berlin gewonnen. Beim Saisonhöhepunkt auf der Galopprennbahn Hoppegarten setzte sich der 19-jährige Jockey vor 11.900 Zuschauern mit dem siebenjährigen Weltstar mit einer dreiviertel Länge Vorsprung vor dem aus Frankreich angereisten Mitfavoriten Junko (Rene Piechulek) durch. Auf dem dritten Platz in dem mit 155.000 Euro dotierten Gruppe I-Rennen über 2.400 Meter folgte Cold Heart (Andrasch Starke).

Für Laughnane war es bei seinem ersten Auftritt in Hoppegarten ein besonderer Sieg. „Ich bin total begeistert. Was für ein Moment, hier vor dieser Kulisse mein erstes Gruppe-I-Rennen zu gewinnen“, sagte der Engländer. Rebels Romance, der den Großen Preis von Berlin bereits vor drei Jahren gewonnen hatte, wird von Charlie Appleby im englischen Turfmekka Newmarket trainiert. Besitzer dieses Ausnahmepferdes ist Sheikh Mohammed, Herrscher von Dubai.

Neben dem Topereignis standen weitere drei Zuchtrennen mit Pferden aus Frankreich, England, Polen, Schweden und Tschechien auf dem Programm. Im mit 40.000 Euro dotierten Hoppegartener Fliegerpreis setzte sich der neunjährige Zerostress unter Michael Cadeddu durch. Der Arquana Stutenpreis (30.000 Euro) ging an Koffi Kick mit Thore Hammer-Hansen im Sattel. Der Däne sicherte sich mit Waldadler auch den Steher-Preis (30.000 Euro).