Leroy Sané besitzt beim FC Bayern nur noch einen Vertrag bis Ende Juni. Den Trip in die USA macht der Nationalspieler dennoch mit. Die beiden Neuzugänge sind auch dabei.

Nationalspieler Leroy Sané reist mit dem FC Bayern zur Club-WM in die USA. Wie die Münchner kurz vor ihrem Abflug nach Orlando mitteilten, gehört der 29 Jahre alte Offensivakteur zum 29 Spieler großen Aufgebot für das XXL-Turnier. Sané besitzt beim deutschen Meister nur noch einen Vertrag bis zum 30. Juni, also bis nach einem möglichen Achtelfinale der Bayern bei der Club-WM. Wie ist mit ihm danach weitergeht, ist noch ungeklärt.

Ein erster Teil des Kaders um Manuel Neuer, Thomas Müller und Jamal Musiala ist am Dienstag aufgebrochen. Stürmerstar Harry Kane (England) oder Allrounder Konrad Laimer (Österreich) werden in den kommenden Tagen nachreisen, weil sie noch mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind. In dem üppigen Kader stehen auch einige Nachwuchstalente wie Lennart Karl (17) oder Adam Aznou (19).

Tah und Bischof gleich dabei

Bei den neu verpflichteten Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) hatten die Münchner eine Einigung über einen vorzeitigen Wechsel erzielt, der Verteidiger und der Mittelfeldspieler machen die Reise wie geplant ebenfalls mit. Möglich gemacht hat das ein zusätzliches Transferfenster der FIFA.

Borussia Dortmund wird als zweiter deutscher Verein unter den insgesamt 32 Teilnehmern der Club-WM erst am Freitag in die USA fliegen. Der BVB bestreitet seine erste Partie am 17. Juni.