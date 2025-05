München - Lena Oberdorf wird in den beiden anstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen nicht zum Einsatz kommen. „Ich darf nicht spielen, aber trotzdem einfach dabei zu sein und nochmal dieses Flair mitzubekommen“ sei schon cool, sagte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern in ihrem Podcast „Popcorn und Panenka“. Bundestrainer Christian Wück hatte am Dienstag noch offen gelassen, ob Oberdorf nach ihrem Kreuzbandriss und rund zehnmonatiger Auszeit auflaufen werde.

Auch der FC Bayern teilte auf dpa-Anfrage mit, dass die 23-Jährige in den Partien am 30. Mai in Bremen gegen die Niederlande (20.30 Uhr/ZDF) und am 3. Juni in Wien gegen Österreich (20.30 Uhr/ARD) nicht zum Einsatz kommen werde.

Wück hofft noch auf EM-Einsätze Oberdorfs

Wück, der Oberdorf bei der EM (2. bis 27. Juli) in der Schweiz eine wichtige Rolle zutraut, klang am Dienstag noch anders: „Wir müssen jetzt abwarten, wie das Training läuft und dann werde ich die Türen, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, offen lassen, auch in dieser Nations-League-Phase.“

Der FC Bayern verwies indes auf ein Gespräch am 11. Mai zwischen Club- und DFB-Verantwortlichen sowie Oberdorf, in dem lediglich Trainingseinheiten der Langzeitverletzten beim DFB vereinbart worden seien. Es gelte der Konsens, dass Oberdorf lediglich als Ergänzungsspielerin im Kader steht.