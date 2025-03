Der FC Erzgebirge nimmt die vermeintlich größte Hürde in Richtung Pokalsieg. In Chemnitz reicht eine überzeugende erste Halbzeit.

FC Erzgebirge Aue steht im Pokal-Halbfinale: 2:0 in Chemnitz

Chemnitz - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue steht im Halbfinale des sächsischen Pokal-Wettbewerbs. Im Top-Spiel gewannen die Auer beim Chemnitzer FC mit 2:0 (2:0). Maximilian Schmid (25.) mit seinem ersten Tor für die Erzgebirger und Eric Majetschak (29.) brachten die Auer vor 14.812 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Gellertstraße in der ersten Halbzeit in Führung und sorgten damit bereits für die Entscheidung.

45 Minuten dominierte der Drittligist die Partie und ging völlig verdient mit einem 2:0-Vorsprung in die Kabine. Aue nutzte dabei seine Routine und überrumpelte die sächsischen Rekord-Pokalsieger zweimal mit schnellen und damit überraschenden Aktionen. Vom CFC, der zuvor Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden ausgeschaltet hatte, war zunächst nicht viel zu sehen.

Das änderte sich zu Beginn des zweiten Abschnitts. Ein völlig anders aufgelegter Gastgeber schnürte Aue in dessen Hälfte ein, vergab die sich bietenden Gelegenheiten aber. Der FC Erzgebirge wartete auf Konterchancen