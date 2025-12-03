Ein seltenes Gefühl für eine Mannschaft mit neun Niederlagen am Stück. Im Pokal steht der FC St. Pauli nun im Viertelfinale und ein Spieler im Blickpunkt.

Mönchengladbach - Den ersten Sieg nach 90 Minuten seit dem 14. September feierten die Profis des FC St. Pauli ausgelassen mit ihren Fans. Nach der Party in der Kurve ging es im Kabinentrakt mit Musik des bosnischen Folksängers Mile Kitic weiter. „Wir sind wahnsinnig glücklich in die nächste Runde zu kommen. Die Jungs ziehen unglaublich mit, deshalb freut es mich so für sie“, sagte St. Pauli-Trainer Alexander Blessin nach dem überraschenden 2:1-(1:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach und dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals.

Im Mittelpunkt stand Martijn Kaars, der seinen ersten Treffer für die Hamburger zum 1:0 (43. Minute) erzielte, den Siegtreffer von Louis Oppie (83.) vorbereitete und zum Spieler des Spiels gekürt wurde. „Das ist sehr speziell für mich. Auch weil mein Bruder, meine Schwester und meine Freundin hergekommen sind. Sie sind sehr stolz auf mich“, sagte der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn vom 1. FC Magdeburg verpflichtet wurde. Dort gelangen ihm 21 Treffer in 36 Spielen.

Kaars trifft nach Startschwierigkeiten

Die Zeit war nicht leicht für den Niederländer. „Ich war immer überzeugt von meinen Qualitäten. Aber wir sind auch als Mannschaft in einer schwierigen Phase. Für einen neuen Spieler ist das nicht einfach“, sagte Kaars. Matchwinner Oppie freute sich nicht nur über seinen Siegtreffer, sondern auch über die gute Leistung seines Mitspielers. „Das freut mich total für ihn. Das hat er auch verdient“, sagte Oppie, der den Borussia-Park nach seinem Siegtreffer zum Schweigen brachte.

Auch Verteidiger Hauke Wahl war begeistert von der Vorstellung des Teams. „Wir haben heute seit langem eines unserer besten Spiele mit Ball gemacht. Wir waren gut im Gegenpressing“, befand der 31 Jahre alte Hamburger. „So ein Sieg hilft uns in der Situation ungemein, um mehr Selbstvertrauen zu tanken“, sagte Wahl. „Wir haben schon beim 1:3 gegen die Bayern relativ wenig zugelassen. Da haben wir mit Leidenschaft verteidigt. Diese Leidenschaft hatten wir heute auch.“