Hannover - Auch zwei Treffer von Scott Banks haben die Niederlage des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli im Testspiel beim Zweitligisten Hannover 96 nicht verhindert. Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 2:3 (1:1) in Hannover in der 29. und 51. Minute die Treffer für die Hamburger in einer ansehnlichen Partie. Für die Gastgeber war Andreas Voglsammer (38., 49.) zweimal erfolgreich. Hannovers Siegtor erzielte Thaddäus Momuluh in der 55. Minute.

St. Pauli-Trainer Alexander Blessin und sein 96-Kollege Stefan Leitl nutzten die Partie, um Spielern mit bislang wenig Einsatzzeiten in dieser Saison die Chance zur Spielpraxis zu geben. Dazu zählte auch der Schotte Banks, der in der vergangenen Spielzeit - damals in der 2. Bundesliga - nach einem Kreuzbandriss mehrere Monate pausierte. In der laufenden Spielzeit wurde er beim Aufsteiger in drei Bundesliga-Spielen eingewechselt.



„Wichtig war für mich, dass sich niemand verletzt hat und die Jungs Spielpraxis sammeln konnten“, sagte St. Pauli-Trainer Blessin. „Für Scott freue ich mich. Man hat gesehen, welche Qualitäten er hat.“ Banks freute sich, endlich längere Zeit zu spielen. „Diese Spiele sind wichtig für Spieler wie mich, die vielleicht nicht die meisten Minuten hatten„, sagte er. „Für mich war es aber schön, zu treffen. Damit bin ich zufrieden. Auch wenn das System heute ein bisschen anders war, habe ich mich auf dem Flügel sehr wohl gefühlt.“