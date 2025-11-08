Der 1. FC Kaiserslautern muss sich erstmals in dieser Saison zu Hause geschlagen geben. Hertha BSC nutzt einen Abwehrfehler und verteidigt den knappen Vorsprung bis zum Schluss.

Kaiserslautern - Hertha BSC hat dem 1. FC Kaiserslautern die erste Heimniederlage dieser Saison beigebracht. Der Berliner Fußball-Zweitligist gewann auf dem Betzenberg mit 1:0 (1:0), das Tor des Abends erzielte Luca Schuler in der 20. Minute. Dem FCK wurde in der Nachspielzeit der vermeintliche Ausgleich nach einer Abseitsposition wieder aberkannt. In der Tabelle zogen die Berliner als Achter nach Punkten mit den siebtplatzierten Pfälzern gleich (beide 20).

Vor 48.855 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion hatte Kaiserslautern in der Anfangsphase der Partie mehr den Ball, in Führung ging aber die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl. Schuler nutzte einen Fehler von Maxwell Gyamfi zum 0:1. In der Folge verdienten sich die Berliner die Pausenführung und hätten in der 45. Minute sogar noch das zweite Tor erzielen können, doch Kennet Eichhorn traf mit einem Schuss aus 25 Metern nur den Pfosten.

FCK nach Wiederanpfiff bemüht - bei Hertha glänzt Ernst

Nach Wiederanpfiff war Kaiserslautern bemüht, während sich die Gäste aus der Hauptstadt weitgehend auf Konter beschränkten. Naatan Skyttä und Mahir Emreli hätten bei einer Doppelchance in der 66. Minute den Ausgleich sorgen müssen.

In der Schlussphase brachten die Herthaner das Ergebnis auch dank ihres an diesem Abend stark parierenden Torhüters Tjark Ernst über die Zeit und feierten den dritten Sieg in Folge.